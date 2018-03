13 gennaio 1907, si gioca il primo derby di Torino

© foto di Sara Bittarelli

Il 13 gennaio 1907 al campo del Velodromo Umberto I va in scena il primo Juventus-Torino della storia. Si gioca per le eliminatorie piemontesi del campionato e i granata, nati un mese prima dai resti della FC Torinese e alcuni soci dissidenti della Juventus,la spuntano per 2-1. Le reti portano la firma di Ferrari-Orsi e Kampfer, mentre di Borel l'inutile gol juventino. Torino che si qualificherà grazie al successo anche nella sfida di ritorno e campionato che si chiuderà con un onorevole secondo posto alle spalle del Milan.