13 luglio 1930, a Montevideo parte il primo Mondiale

Il 13 luglio 1930 è una data storica per il calcio internazionale. A Montevideo si giocano le prime partite della storia dei Mondiali: in campo Francia-Messico e Stati Uniti-Belgio. Transalpini e belgi arrivano in Sudamerica a bordo della stessa nave, il "Conte Verde", assieme alla nazionale della Romania e Jules Rimet, l'ideatore del torneo. Il primo gol lo segna il francese Lucien Laurent e la Francia vincerà la sua sfida per 4-1. Nell'altra partita, giocata in contemporanea, la spuntano gli Stati Uniti con un secco 3-0. È la prima vera sorpresa del torneo, che vedrà la nazionale a stelle e strisce arrivare fino alla semifinale.