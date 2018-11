13 novembre 2017, apocalisse Italia: 0-0 con la Svezia. Dopo 60 anni addio Mondiali

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il 13 novembre 2017 la Nazionale italiana conosce una delle pagine più umilianti della sua storia. Si gioca a San Siro il ritorno dei playoff per l'accesso ai Mondiali di Russia. La selezione di Giampiero Ventura deve ribaltare lo 0-1 subito tre giorni prima a Solna. 72mila spettatori presenti a spingere gli azzurri, che giocano anche meglio rispetto agli scandinavi, ma faticano terribilmente a impensierire il loro portiere Olsen. L'occasione più grande a pochi minuti dalla fine del primo tempo ce l'ha Immobile ma la sua conclusione è salvata sulla linea da Granqvist. Nella ripresa l'Italia ci mette la volontà ma gli svedesi si difendono bene, riuscendo a portare la partita dove vogliono loro. A fare il resto l'arbitro: lo spagnolo Antonio Matheu Lahoz si rivela pessimo, negando due rigori per parte. Finisce 0-0, per la prima volta dopo 60 anni l'Italia non si qualifica ai Mondiali. È l'apocalisse calcistica per noi, per citare l'allora presidente della FIGC Carlo Tavecchio.