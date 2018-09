Il 13 settembre 1981 Roberto Mancini esordisce in serie A durante Bologna-Cagliari (1-1). Sul finire della partita il tecnico degli emiliani Tarcisio Burgnich decise di farlo entrare al posto di Fiorini. Mancini, di cui si parlava già come di un bimbo prodigio, debuttò a 16 anni, 9 mesi e 16 giorni. I colpi di classe non gli mancavano già all'epoca, era un fantasista con una tecnica sopraffina e capacità di andare in gol con estrema facilità. In quella stagione al Bologna Mancini giocherà trenta partite segnando nove reti: fu l'annata dell'esplosione, i grandi club misero gli occhi su di lui che alla fine fu acquistato dala Samp per quattro miliardi di lire più i cartellini di Galdiolo, Roselli, Brondi e Logozzo. Per Mancini stava per aprirsi un periodo denso di vittorie con la maglia blucerchiata (e in coppia con il suo 'gemello' Vialli), culminate con la Coppa delle Coppe del 1990 e lo scudetto del 1991.