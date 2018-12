14 dicembre 2003, una meteora del Venezia beffa il Milan nell'Intercontinentale

© foto di Federico De Luca

Il 14 dicembre 2003 a Yokohama va in scena la 43esima edizione della Coppa Intercontinentale: in campo i campioni sudamericani del Boca Juniors e il Milan di Carlo Ancelotti, reduce da una cavalcata irripetibile che l'ha vista vincere la Champions League dopo aver battuto in finale la Juventus e in semifinale l'Inter. Sulla carta rossoneri favoriti e il gol di Tomasson al 23' sembra avvicinare la squadra al trofeo. Ma sei minuti più tardi arriva il sorprendente pareggio firmato Matias Donnet. Quest'ultimo è reduce da una stagione anonima al Venezia, dove non ha visto quasi mai il campo. Il risultato di 1-1 non si sblocca e bisogna andare ai calci di rigore per decretare il campione del mondo: dal dischetto gli argentini si dimostrano più freddi mentre il Milan fallisce tre esecuzioni su quattro. E il Boca Juniors può sollevare per la terza volta la coppa.