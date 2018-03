14 gennaio 2014, CR7 riceve il Pallone d'Oro. E scoppia in lacrime

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo 4 anni di dominio di Leo Messi, il 14 gennaio 2014 Cristiano Ronaldo viene premiato con il pallone d'oro FIFA 2013. A consegnargli il premio a Zurigo niente meno che Pelé. E il portoghese al momento della consegna del riconoscimento cede all'emozione e scoppia in lacrime. Si trattava per lui del secondo pallone d'oro, dopo quello del 2008. Secondo posto per il rivale di sempre Messi, terzo Franck Ribéry, nonostante una stagione in cui il suo Bayern Monaco aveva vinto tutto.