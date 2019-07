© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il 14 luglio 1998 la Francia è doppiamente in festa. È la ricorrenza della Presa della Bastiglia e per la prima volta il popolo francese vede la propria squadra nazionale celebrare la vittoria ai Mondiali. Questa è avvenuta due giorni prima, allo Stade de France, contro il Brasile per 3-0 grazie a una doppietta di Zinedine Zidane e una rete di Emmanuel Petit.