14 marzo 2003, Baggio segna il suo duecentesimo gol in serie A

© foto di Giacomo Morini

Il 14 marzo 2003 Roberto Baggio segna il suo duecentesimo gol in serie A. La partita era quella tra il Parma e il suo Brescia e la rete arrivò ad un quarto d'ora dalla fine: il numero dieci fu protagonista di uno dei suoi classici capolavori, con un dribbling secco su Ferrari e Potenza ed un diagonale di sinistro che superò Frey. Anche il pubblico del Tardini lo applaudì con una standing ovation, sia per la prodezza sia per il traguardo raggiunto. Per la cronaca, la gara finì due a due: dopo il vantaggio degli emiliani con Carbone, era arrivato il pari di Di Biagio, mentre nella ripresa Marchionni aveva riportato avanti i gialloblù. Infine il gol di Baggio che dava ai suoi un punto importantissimo in chiave salvezza.