15 gennaio 1958, l'Italia fallisce la qualificazione ai Mondiali per la 1a volta

Alfredo Foni CT azzurro

Il 15 gennaio 1958 l'Italia conosce per la prima volta l'umiliazione di essere eliminata alle qualificazioni Mondiali. A Belfast la squadra di Alfredo Foni si gioca il pass per la Svezia (quando si dice il destino...) contro l'Irlanda del Nord. Gli azzurri, inseriti un girone con Portogallo e i nordirlandesi, si giocano tutto con i britannici. Forte di un punto in più in classifica all'Italia basterebbe un pareggio ma sul campo accade l'inaspettato: dopo i primi 45' i nordirlandesi sono avanti di due reti. Nella ripresa l'oriundo Da Costa accorcia le distanze ma è tutto inutile. Dopo i Mondiali del 1930 dove però non erano previste qualificazioni l'Italia non si presenta alla rassegna iridata.