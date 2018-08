15 luglio 2008, grande colpo del Milan: preso Ronaldinho

© foto di Giacomo Morini

Il 15 luglio 2008, dopo un blitz di Adriano Galliani a Barcellona, il Milan riesce ad assicurarsi il colpo dell'estate: Ronaldo de Assis Moreira, meglio conosciuto come Ronaldinho. Il Gaucho con la maglia del Barça ha vinto tutto, consacrandosi come miglior giocatore al mondo e vincendo nel 2005 il Pallone d'Oro. Affare da 21 milioni di euro più 4 di bonus. Viene realizzato il sogno di Silvio Berlusconi, che ha inseguito il suo pallino per oltre due anni. Inizierà così la nuova avventura del brasiliano, che in maglia rossonera resterà per due stagioni e mezzo.