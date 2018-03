15 marzo 1978, Zoff si supera e la Juve approda alla semifinale di Coppa Campioni

Il 15 marzo 1978 la Juventus supera l'Ajax in Coppa Campioni e si qualifica alla semifinale. All'andata in trasferta era finita 1-1 contro un avversario di valore, guidato in panchina da Ivic e che in campo annoverava tra gli altri Krol, Lerby e Arnesen. La Juve era costretta a rinunciare a Furino e Boninsegna sostituiti da Cabrini e Fanna. I bianconeri erano riusciti a passare in vantaggio con Tardelli nel primo tempo, ma nella ripresa si erano fatti recuperare dalla rete di La Ling. La partita per i tifosi bianconeri diventò interminabile: si andò ai supplementari e poi ai rigori. Gentile sbagliò, ma dal dischetto fallì poi anche Geels che si fece parare il tiro da Zoff. Poi segnò Benetti mentre Zoff parò ancora, stavolta su Van Dord. Cabrini realizzò e La Ling calciò fuori. Causio infine non sbagliò e la Juve potè approdare alla semifinale. Anche per gran merito di Zoff.