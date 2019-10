15 ottobre 1967, muore la “farfalla granata” Gigi Meroni

Il 15 ottobre 1967 muore a Torino Gigi Meroni, la 'farfalla granata', autentico mito della squadra. Aveva appena ventiquattro anni e perse la vita in un incidente stradale, investito da un'auto guidata dal diciannovenne Attilio Romero, grande tifoso del Toro e dello stesso Meroni, che sarebbe diventato poi presidente del club granata. In tanti hanno definito Meroni un artista del pallone: estro, fantasia e tecnica erano alcune delle sue caratteristiche. Era un'ala destra e i suoi dribbling facevano impazzire gli avversari e mandavano in visibilio i tifosi. Giocava coni calzettoni abbassati e veniva definito beat per via dei capelli lunghi che portava ma anche perché aveva uno stile un po' stravagante. Si interessava di arte e dipingeva anche quadri. Disegnava pure abiti che lui stesso poi indossava. Erano gli anno Sessanta e veniva paragonato anche a George Best. Col Torino ha disputato 103 gare realizzando ventidue gol.