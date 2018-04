16 aprile 1986, l'Inter perde 5-1 contro il Real Madrid in semifinale di Coppa Uefa

Il 16 aprile 1986 l'Inter perde 5-1 dal Real Madrid al Bernabeu nella semifinale di ritorno della Coppa Uefa, dopo i tempi supplementari. All'andata i nerazzurri avevano vinto 3-1 ma quella sera in Spagna la squadra allenata da Mario Corso non seppe contenere la forza degli spagnoli. Il primo gol del Real per la verità arrivò sul finire del primo tempo con Hugo Sanchez su rigore (fallo di Baresi su Michel) dopo che i nerazzurri tutto sommato erano riusciti a reggere dignitosamente. Poi nella ripresa dopo il due a zero di Gordillo, Brady su rigore - che si era procurato Collovati - riportò l'Inter a sognare la qualificazione. Il Real però riprese subito ad attaccare e Butragueno in una delle sue azioni offensive fu messo giù da Tardelli in area. Rigore trasformato ancora da Sanchez. E ai supplementari si scatenò Santillana che segnò sia nel primo che nel secondo tempo.