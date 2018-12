Il 16 dicembre 1899 un gruppo di inglesi e di italiani si riuniscono all'Hotel du Nord di Milano e costituiscono il Milan Cricket and Foot-ball Club. Presidente viene eletto Alfred Edwards, vice-console britannico a Milano. Primo allenatore e capitano, Herbert Kilpin il quale porterà dall'Inghilterra le divise da gioco rossonere a strisce verticali. "Saremo una squadra di diavoli. I nostri colori saranno il rosso come il fuoco e il nero come la paura che incuteremo agli avversari" furono le parole pronunciate dallo stesso Kilpin. Primo campo da gioco il Trotter di piazza Doria, la prima sede è la Fiaschetteria Toscana di via Berchet. In 116 anni di gloriosa storia i rossoneri hanno vinto 7 Coppe dei Campioni/Champions League, 2 Coppe delle Coppe, 5 Supercoppe Europee, 3 Coppe Intercontinentali, 1 Mondiale per Club, 18 Campionati, 5 Coppe Italia e 6 Supercoppe Italiane.