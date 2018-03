16 marzo 1969, dopo la gara col Cagliari muore il romanista Giuliano Taccola

Il 16 marzo 1969 muore Giuliano Taccola, giocatore della Roma. Era un attaccante che aveva giocato anche nel Genoa. Quella stagione, '68-69, era stata costellata per Taccola da una serie di influenze improvvise, problemi cardiaci, bronchiti, polmoniti. Il due marzo Taccola si infortunò al malleolo, poi venne convocato da Helenio Herrera per la trasferta di Cagliari, per la partita che si doveva giocare il sedici marzo. Nella notte però si sentì male e il giorno della partita andò soltanto in tribuna: a fine gara scese negli spogliatoi per complimentarsi con i compagni che avevano vinto, ma dopo cinque minuti si accasciò per terra, morendo nonostante l'intervento dei medici. Il corpo di Taccola fu sottoposto ad autopsia, che non fece definitivamente luce sulle cause della sua morte anche se tuttora vengono pure associate al ricorso al doping abbastanza frequente nel calcio italiano degli anni Sessanta.