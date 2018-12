© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il 17 dicembre 1989 a Tokyo il Milan diventa campione del mondo per club. La squadra di Arrigo Sacchi affronta per la Coppa Intercontinentale i colombiani dell'Atletico Nacional, campioni del Sudamerica. La partita, tirata e non bellissima, non si sblocca e si trascina fino ai supplementari. Quando sembra che i rigori siano inevitabili, a un minuto dalla fine Alberigo Evani su calcio di punizione sorprende il pittoresco portiere René Higuita. I rossoneri alzano la terza coppa, a 20 anni dall'ultima volta.