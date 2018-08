17 luglio 1916, l'Uruguay vince la prima edizione della Coppa America

© foto di Sara Bittarelli

Il 17 luglio 1916 fu assegnata la prima edizione della coppa America per nazioni: vinse l’Uruguay, pareggiando 0-0 contro l’ Argentina nell’ultima giornata di un girone a quattro, che comprendeva anche Brasile e Cile. La formula del torneo prevedeva che le quattro squadre partecipanti si affrontassero in un girone all'italiana, la cui prima classificata avrebbe vinto la competizione. La gara tra Uruguay e Argentina fu iniziata il giorno prima – 16 luglio – a Gimnasia y Esgrima: secondo alcune fonti fu sospesa dopo cinque minuti di gioco e fatta proseguire dal sesto il giorno 17 ad Avellaneda. Si sostiene anche che a Buenos Aires si presentarono oltre trentamila persone in uno stadio che ne conteneva diciottomila. Le persone si sistemarono in ogni spazio disponibile ma arrivarono anche ad invadere parzialmente il campo e dunque fu deciso di rinviare il match al giorno seguente.