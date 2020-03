17 marzo 2018, Juve a secco. Termina il record di gare in trasferta a segno

Il 17 marzo 2018 col pareggio 0-0 tra SPAL e Juventus terminava il record dei bianconeri di gare in trasferta a segno, ben 27. Serie iniziata nel 12° turno del campionato 2016/17 nel successo per 2-1 contro il ChievoVerona. L'ultima partita in trasferta senza segnare in campionato è invece datata 22 ottobre 2016, con la Vecchia Signora sconfitta a San Siro dal Milan per 1-0 con gol di Locatelli.