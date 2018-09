17 settembre 1990, muore Angelo Schiavio centravanti dell'Italia campione del mondo nel '34

Il 17 settembre 1990 muore Angelo Schiavio. Fu il centravanti dell'Italia che nel 1934 conquistò per la prima volta la Coppa del Mondo (segnò pure la rete decisiva nei supplementari della finalissima contro la Cecoslovacchia). E' stato una vera e propria bandiera del Bologna con cui ha giocato dall'inizio alla fine della carriera. E con gli emiliani ha conquistato quattro scudetti. Era un giocatore tecnico ma anche un gran lottatore. Lui si descriveva così: "Dicevano che mangiavo il pallone, tanto ero abile a mantenerlo: il mio dribbling era molto efficace. Avevo un notevole scatto e un buon tiro. Ma soprattutto non ero emotivo: segnai subito al mio esordio in Nazionale, in Jugoslavia".