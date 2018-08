18 agosto 2004, Lippi esordisce da ct con un ko contro l'Islanda

© foto di Federico De Luca

Il 18 agosto 2004 l'Italia perde due a zero in amichevole in trasferta contro l'Islanda. Esordio amaro per il ct Marcello Lippi nella prima tappa di avvicinamento ai mondiali del 2006 in Germania. Il tecnico toscano si era affidato ad un 4-3-1-2 con Oddo, Nesta, Materazzi e Zambrotta in difesa, Gattuso, Volpi e Perrotta a centrocampo, Fiore sulla trequarti e la coppia Bazzani-Di Vaio in avanti. L'Islanda si dimostrò subito molto più aggressiva, con pressing alto e manovra disinvolta. Il gol iniziale arrivò al 17' e a siglarlo fu Gudjohnsen al termine di un'azione di contropiede. Nel giro di due minuti arrivò anche la seconda rete con Einarsson che sfruttò l'immobilismo della difesa azzurra. Nella ripresa gli azzurri provarono a reagire e a creare qualche occasione in più anche grazie agli innesti di Miccoli e Toni.