Il 18 dicembre 1994 muore ad Ascoli Piceno Costantino Rozzi. Aveva 65 anni ed è stato lo storico presidente dell'Ascoli. Grande personaggio del calcio italiano degli anni '80, aveva rilevato il club marchigiano nel 1968 e lo guidò fino alla sua scomparsa. Sotto la sua gestione l'Ascoli ha vissuto gli anni più brillanti, giocando per 14 stagioni in Serie A e portando in Italia giocatori del calibro di Casagrande e Bierhoff, oltre a Vujadin Boskov come allenatore. E riuscì a far vestire la maglia dell'Ascoli anche ad Anastasi, Giordano e Liam Brady. Istrionico e carismatico, furono storiche le sue apparizioni televisive e la sua scaramanzia (soleva indossare calzini rossi portafortuna alle partite del suo Ascoli). Rozzi, noto costruttore edile, realizzò inoltre lo stadio della sua città, il "Del Duca" di Ascoli Piceno, oltre al "Via del Mare" di Lecce, il "Partenio" di Avellino, il "Santa Colomba" di Benevento e il "Nuovo Romagnoli" di Campobasso.