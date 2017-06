19 giugno 1984, assegnata all'Italia l'organizzazione dei Mondiali del 1990

Il 19 giugno 1984 a Zurigo la FIFA assegna all'Italia l'organizzazione dei Mondiali del 1990. Il nostro paese viene preferito all'Unione Sovietica, altra candidata ad ospitare la manifestazione. Franco Carraro avvia la macchina organizzativa: "Il Mondiale di calcio sarà l'occasione più opportuna per dimostrare non solo le nostre capacità organizzative, ma anche l'alto livello tecnicologico raggiunto in tutti i settori della vita nazionale" dichiarerà Carraro. Successivamente verrà nominato direttore generale del comitato organizzatore Luca Cordero di Montezemolo. Si tratta per l'Italia della seconda organizzazione del torneo, dopo quello del 1934.