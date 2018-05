19 maggio 1978, Menotti esclude Maradona dai Mondiali in Argentina

Il 19 maggio 1978 il commissario tecnico dell'Argentina, Luis Cesar Menotti, dirama le convocazioni definitive per i Mondiali che si saebbero dispitati in casa. Dopo una pre-convocazione di 25 giocatori ne vengono scartati tre. Ma è solamente una esclusione che fa discutere: quella di Diego Armando Maradona. All'epoca ha solamente 17 anni ma ha già alle spalle un paio di stagioni da professionista con la maglia dell'Argentinos Junios, dove ha fatto vedere a tutto il Paese il suo immenso talento. Menotti non darà spiegazioni sulle esclusioni, dicendo alla stampa: "Ho 25 giocatori, ne devo iscrivere 22". Per Maradona fu un pugno allo stomaco e si lasciò andare a un pianto disperato. La sua Argentina la vedrà vincere il Mondiale in casa dal divano.