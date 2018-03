19 marzo 1986, Juve eliminata nei quarti di Coppa Campioni dal Barcellona. Notte maledetta per Pacione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il 19 marzo 1986 la Juventus pareggia 1-1 contro il Barcellona nella partita di ritorno dei quarti di finale della Coppa campioni e viene eliminata (all'andata c'era stata la vittoria degli spagnoli per 1-0). La Juve creò tante occasioni da rete ma incappò in una serie di clamorosi errori sotto porta da parte di Marco Pacione, titolare visti gli infortuni di Briaschi e Serena. Una notte maledetta per l'ex atalantino che ebbe quattro occasioni limpide sotto porta. Fu così il Barcellona a passare in vantaggio con un colpo di testa di Archibald. Ad un minuto dalla fine del primo tempo comunque Platini riportò in parità l'incontro segnando su rigore. Pochi i pericoli creati nella ripresa verso la porta di Urruticoechea. E il Barcellona staccò il pass per le semifinali.