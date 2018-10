19 ottobre 1974, l'Independiente vince la terza Libertadores di fila

Il 19 ottobre 1974 l'Independiente si conferma la squadra più forte del Sudamerica vincendo per il terzo anno consecutivo la Copa Libertadores. Per l'assegnazione del trofeo non bastano andata e ritorno nella finale contro il Sao Paulo ed è necessaria la "bella" in campo neutro, a Santiago del Cile. Un gol di Pavoni al 37' regala il successo agli argentini. Quello del '74 è il quinto successo nel massimo torneo continentale.