19 settembre 1988, l'Italia tocca il fondo alle Olimpiadi. Lo Zambia vince 4-0

© foto di Andrea Pasquinucci

Il 19 settembre 1988 alle Olimpiadi in Corea del Sud l'Italia perde 4-0 dallo Zambia. Quella che doveva sembrare una formalità si trasformò in una delle pagine più nere del nostro calcio. Gli azzurri - allenati da Francesco Rocca - scesero in campo con Tacconi in porta, Tassotti, Cravero, Galia e Ferrara in difesa; Mauro regista, Iachini e De Agostini a metà campo con Colombo esterno destro; Virdis e Carnevale in avanti. Nel caldo umido di Seul gli azzurri non riuscirono mai a entrare in partita, soffocati da un clima evidentemente inatteso ma scesi in campo anche con un atteggiamento troppo molle. I giocatori dello Zambia correvano a tutta velocità, gli azzurri sembravano invece bloccati. Così quel giorno si scatenò Kalusha Bwalya, attaccante classe '63, autore di una tripletta (la quarta rete arrivò con un autogol di Pellegrini). Se si esclude la sconfitta con la Corea del Nord nel 1966, quello rappresenta il punto più basso della nostra Nazionale. Gli azzurri erano stati inseriti nel gruppo con Iraq e Guatemala e per la cronaca riuscirono poi a superare il girone approdando fino alle semifinali, sconfitti dall'Urss dopo i tempi supplementari.