2 dicembre 1976, muore Tommaso Maestrelli, il tecnico del primo scudetto della Lazio

Il 2 dicembre 1976 muore Tommaso Maestrelli, una delle figure più importanti della storia della Lazio. Era nato a Pisa il 7 ottobre 1922 e dopo una carriera da calciatore che lo aveva visto vestire anche la maglia della Roma intraprese la carriera di allenatore, mettendosi in evidenza sulla panchina del Foggia. Le brillanti prestazioni dei "satanelli" gli valsero la chiamata della Lazio. E con i biancocelesti fu protagonista dell'incredibile scalata che vide i biancocelesti risalire dalla Serie B fino a vincere il primo storico scudetto nel 1974. I primi segnali della malattia che lo porterà via arrivarono nel 1975, costringendolo ad abbandonare. Gli verrà diagnosticato un tumore al fegato esteso ma grazie a una cura sperimentale le sue condizioni migliorarono e poté persino tornare in panchina, guidando la squadra alla salvezza nel 1976. In autunno, debilitato dalla malattia, le condizioni peggiorarono fino alla morte avvenuta il 2 dicembre.