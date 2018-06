2 giugno 1971, il calcio totale raggiunge il primo traguardo internazionale

Il 2 giugno 1971 l'Ajax vince il suo primo trofeo internazionale: la Coppa dei Campioni superando in finale a Wembley il Panathinaikos per 2-0. È il primo grande traguardo del "calcio totale" proposto da una squadra destinata a riscrivere la storia del gioco. Mai si era vista giocare una squadra in questo modo, dove tutti erano in grado di ricoprire tutti i ruoli e dove viene applicato sistematicamente il pressing e il fuorigioco. Padre di questa filosofia il tecnico Rinus Michels che vincendo il trofeo più importante chiude un lavoro iniziato sei anni prima, quando raccolse una squadra che rischiava di retrocedere. La stella dell'Ajax e simbolo di un nuovo concetto di calcio è Johann Cruijff. Nel percorso verso la finale i lancieri eliminano Nentori Tirana, Basilea, Celtic e Atlético Madrid. All'atto conclusivo, davanti ai sorrpendenti greci allenati da una leggenda come Ferenc Puskas, decidono le reti di Van Dijk e Haan. Sarà la prima di una serie di tre vittorie consecutive nella competizione.