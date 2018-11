2 novembre 2013, Begovic segna ed entra nel Guinness dei record

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il 2 novembre 2013 il palcoscenico della Premier League assiste a un curioso gol da parte di un portiere. Nel corso della partita Stoke City-Southampton l'estremo difensore dei potters, Asmir Begovic, porta in vantaggio la sua squadra dopo 12 secondi dal calcio d'inizio. Non è una novità nella storia del calcio vedere un numero 1 fare gol, e nel caso del campionato inglese il bosniaco è il quinto a riuscirci. È ben più raro però che esso segni direttamente dalla sua porta, rinviando. Per la distanza dalla quale ha realizzato la rete Begovic è finito nel Guinness World Records per il gol segnato da più lontano: 91.9 metri.