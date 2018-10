2 ottobre 2008, Shevchenko torna al gol col Milan dopo oltre due anni

© foto di Federico De Luca

Il 2 ottobre 2008 Andriy Shevchenko realizza la sua prima rete nella sua seconda esperienza al Milan, andando a segno nel ritorno del primo turno di Coppa UEFA sul campo dello Zurigo. La partita terminerà 1-0 che sommata al 3-1 dell'andata per i rossoneri promuoverà la squadra di Carlo Ancelotti nella fase a gironi. L'ultima rete di Sheva col Diavolo risaliva al 4 aprile 2006, in Champions League contro il Lione. Tuttavia, il gol segnato in Svizzera sarà solo un fuoco di paglia e come molti cavalli di ritorno anche quello dell'ucraino si rivelerà un fiasco. Segnerà ancora una rete in Coppa Italia contro la Lazio, mentre in Serie A nonostante le 18 presenze non riuscirà mai a gonfiare la rete.