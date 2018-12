20 dicembre 1931, il 38enne Barbuy diventa il più anziano esordiente in A

© foto di Sara Bittarelli

Il 20 dicembre 1931 Amílcar Barbuy diventa il più anziano esordiente della storia della Serie A. Aveva 38 anni, 7 mesi e 9 giorni quando scese in campo con la maglia della Lazio per giocare contro il Bari. C'è anche chi ha ipotizzato che Barbuy avesse all'epoca addirittura 52 anni. Nato il 29 aprile 1893, a Rio das Pedras, Amílcar Barbuy aveva speso tutta la sua carriera in Brasile, arrivando a vestire anche la maglia della Seleção. Approdato in Italia a fine carriera nel 1931 (dopo aver giocato nel Corinthians e nel Palestra Italia, l'attuale Palmeiras) rivestì la carica di giocatore-allenatore della Lazio. Era un attaccante dotato di un tiro molto potente. Per la cronaca quella partita contro il Bari fu la sua unica presenza in biancoceleste.