20 dicembre 1983, la Coppa Rimet viene rubata a Rio de Janeiro

Nelle prime ore del 20 dicembre 1983 i ladri entrano nella sede della Federcalcio brasiliana, a Rio de Janeiro. Dopo aver immobilizzato il guardiano, quattro delinquenti possono rubare la Coppa Rimet, assegnata definitivamente al Brasile dopo i Mondiali del 1970. Il trofeo, una statuetta raffigurante una vittoria alata che reggeva una coppa decagonale, era pesante 3,8 kg, di cui 1,8 in argento "sterling" placcato oro. Proprio la parte aurea è stata fusa e poi venduta dai ladri in questione fruttando loro oltre 15mila dollari. Non si trattava del primo furto del trofeo: il primo precedente risale al 1966, a Londra.