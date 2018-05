20 maggio 1998, Mijatovic punisce la Juve. La Champions va al Real Madrid

© foto di Federico De Luca

Il 20 maggio 1998 il Real Madrid torna a vincere a distanza di 32 anni il trofeo più ambito: quella Coppa dei Campioni già divenuta da qualche anno Champions League. In finale all'Amstedam Arena i blancos, allenati da Jupp Heynckes superano in finale la Juventus di Marcello Lippi. Gara sofferta, decisa da una rete di Pedrag Mijatovic al 67'. Un gol che ha generato polemiche vista la posizione in presunto fuorigioco dell'attaccante serbo. Una sconfitta dolorosa per i bianconeri che solo un anno prima avevano visto svanire il sogno all'ultimo atto contro il Borussia Dortmund.