20 novembre 1996, la Juve batte il Manchester United ad Old Trafford grazie ad un gol di Del Piero

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Il 20 novembre 1996 la Juventus di Marcello Lippi batte 1-0 il Manchester United all'Old Trafford. L'incontro era valido per la quinta giornata della fase a gironi della Champions League: bastava un punto ai bianconeri per l'accesso ai quarti di finale e la vittoria del girone. I precedenti non erano incoraggianti, anzi dicevano che vincere sul campo dello United era impossibile per un'italiana: la stessa Juve ne era uscita sconfitta nel 1976 e non era andata oltre il pari nel 1984. Un calcio di rigore realizzato da Del Piero, per fallo procurato dallo stesso numero 10 ruppe lo storico tabù: la Juve espugnò Old Trafford 1-0 e vinse il girone.