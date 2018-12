21 dicembre 2001, Sacchi diventa direttore tecnico del Parma

© foto di Luigi Gasia

Il 21 dicembre 2001 Arrigo Sacchi diventa direttore tecnico del Parma. Il club gialloblù – di cui era stato allenatore negli anni Ottanta – lo chiamò in una situazione delicata della squadra, piombata in zone di classifica non in linea con le aspettative. "Ma non saro' il tutore di Carmignani, ne' un direttore tecnico all'inglese – disse subito nel giorno della sua presentazione - il mio ruolo e' chiaro e non ci saranno sovrapposizioni sull'allenatore" In quell’annata il Parma era in quel momento al terzo allenatore (Carmignani appunto, ndr) dopo gli esoneri di Ulivieri e di Passarella (in campionato poi la squadra arrivò al decimo posto). Nel corso della sua permanenza da dirigente Sacchi cercò anche di puntare su giovani che avrebbero potuto affermarsi: da Gilardino ad Adriano fino a Bonera.