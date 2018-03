21 gennaio 1971, Djalma Santos dà l'addio al calcio: il miglior terzino destro della storia

© foto di Sara Bittarelli

Il 21 gennaio 1971 all'età di quarantuno anni Djalma Santos dà l'addio al calcio, dopo una gara contro il Gremio. E' stato considerato il miglior laterale destro della storia del calcio. Vinse due mondiali con il Brasile (nel 1958 e nel 1962). Giocatore moderno, sapeva avanzare ed essere d'aiuto alla manovra offensiva in un periodo in cui nel suo ruolo i giocatori restavano prevalentemente bloccati in difesa. E' anche famoso per essere stato sempre molto corretto, non a caso fu chiamato difensore 'gentiluomo': mai un'espulsione per lui.