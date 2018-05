21 maggio 2008, Terry scivola dal dischetto. Man United campione d'Europa

Il 21 maggio 2008 a Mosca il Manchester United diventa campione d'Europa per la terza volta nella sua storia. I Red Devils superano il Chelsea in una finale per la prima volta tutta inglese. Servono i calci di rigore, dopo che i 120' di gioco erano terminati 1-1. Al vantaggio di Cristiano Ronaldo risponde Lampard. Quello che succede nel corso della lotteria dagli undici metri è incredibile: Ronaldo, capocannoniere di quell'edizione sbaglia la sua esecuzione mentre i giocatori del Chelsea sono infallibili fino all'ultimo, decisivo rigore: dal dischetto il capitano John Terry scivola al momento di calciare e la palla va sul palo, prima di terminare a lato. Si va ad oltranza e Nicolas Anelka si fa respingere la sua conclusione da Van der Sar. Lo United è sul tetto d'Europa nove anni dopo.