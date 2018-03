21 marzo 1993, il Milan degli Invincibili cade dopo 58 partite

Il 21 marzo 1993 Milan degli invincibili vede fermare a 58 la serie di partite in campionato senza sconfitte. A riuscire nell'impresa, per giunta a San Siro, il Parma di Nevio Scala. Una punizione di Faustino Asprilla, ironia del destino al minuto 58, si infila all'incrocio e i rossoneri saranno incapaci di recuperare. L'ultimo ko del Milan risaliva al 19 maggio 1991, sconfitta a Bari per 2-1. E la serie positiva era iniziata proprio col Parma il 26 maggio, nell'ultima panchina in rossonero di Arrigo Sacchi. Finì 0-0 e le chiavi della squadra vennero consegnate a Fabio Capello. Che rese quel Milan più propenso a vincere in Europa che in Italia una macchina perfetta anche in Serie A: il campionato 1991/92 vinto in carrozza e senza sconfitte e un altro in arrivo. L'incidente di percorso col Parma non impedirà alla squadra di vincere ancora il tricolore. E questa serie positiva ancora oggi non è stata battuta.