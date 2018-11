21 novembre 1999, la Roma vince nettamente l'ultimo derby del Millennio

Il 21 novembre 1999 la Roma vince 4-1 nel derby contro la Lazio. Fu quello l'ultimo derby del millennio nella Capitale. Quel giorno la sfida rappresentava molto in chiave classifica: i biancocelesti allenati da Sven-Goran Eriksson erano primi mentre i giallorossi di Fabio Capello quarti con 5 punti di distacco. La Roma si impose in modo netto: dopo poco più di mezzora di gioco il risultato era già di 4-0 per le doppiette di Delvecchio e Montella. Nella ripresa arriverà il gol della bandiera laziale con Sinisa Mihajlovic su calcio di rigore, dopo sei minuti. Nonostante i vari assalti dei biancocelesti, il risultato restera' di 4-1 in favore dei giallororossi. La Lazio quel giorno fu raggiunta in testa alla classifica dalla Juve ma la formazione di Eriksson comunque a fine anno riuscira' festeggiare la conquista dello scudetto.