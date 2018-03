22 dicembre 1997, Ronaldo vince il suo primo Pallone d'Oro

Il 22 dicembre 1997 a soli 21 anni Ronaldo Luis Nazario da Lima vince il suo primo Pallone d'Oro. È un vero e proprio plebiscito in favore del Fenomeno, che ottiene 222 punti complessivi, 50 in più del secondo classificato, Predrag Mijatovic. A completare il podio lo juventino Zinedine Zidane. Miglior italiano Christian Vieri, classificatosi decimo. Ronaldo è in quell'anno indiscutibilmente il miglior giocatore al mondo: ha vinto qualche mese prima la Coppa delle Coppe col Barcellona, realizzando la rete decisiva in finale, prima di trasferirsi all'Inter e diventarne subito imprescindibile.