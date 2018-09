23 agosto 2000, Inter eliminato dall'Helsingborg: addio Champions

© foto di Alberto Fornasari

Il 23 agosto 2000 a San Siro si assiste a una delle più clamorose disfatte di una squadra italiana. In scena Inter-Helsingborg, ritorno del preliminare di Champions League. Nella sfida d'andata in Svezia i nerazzurri escono clamorosamente sconfitti, ma lo 0-1 subito è ampiamente ribaltabile, considerato l'enorme divario tecnico fra le due squadre. Il copione che vede l'Inter all'attacco e i volenterosi svedesi a opporre resistenza è rispettato ma ciò che non è previsto e l'incapacità della Beneamata di segnare una sola rete: Seedorf centra la traversa, Robbie Keane il palo. Al 90' viene concessa alla squadra allenata da Marcello Lippi un calcio di rigore che può portare la partita ai supplementari. Dal dischetto Alvaro Recoba fallisce clamorosamente. L'Inter retrocede così in Coppa UEFA e per Marcello Lippi inizia il conto alla rovescia che porterà da lì a poco più di un mese all'esonero.