23 aprile 2003, Milan-Ajax 3-2. È semifinale di Champions all'ultimo istante

© foto di Alberto Fornasari

Il 23 aprile 2003 il Milan vive una delle serate più elettrizzanti della sua storia. A San Siro arriva l'Ajax per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. L'andata ad Amsterdam finisce a reti inviolate, un risultato pericoloso per i rossoneri costretti a vincere. E devono farlo senza Gattuso, Pirlo e Seedorf. Gli olandesi sono una squadra ricca di talento, tanto che alcuni giovani elementi faranno una grande carriera (Ibrahimovic, Chivu, Sneijder). La squadra di Ancelotti chiude avanti il primo tempo con un gol di Inzaghi ma nella ripresa accade di tutto: Litmanen pareggia i conti al 63', Schevchenko due minuti dopo porta avanti di nuovo i rossoneri. Il gol di Pienaar al 78' sembra spegnere definitivamente le speranze quando al 91' Inzaghi raccoglie una sponda di Ambrosini e in pallonetto supera Lobont. Il tocco di Tomasson a ribadire la palla in rete mette i brividi al pubblico di San Siro per un possibile fuorigioco, ma è tutto regolare. Nel tabellino dei marcatori ci va il danese, ma soprattutto il Milan passa il turno: ad attenderlo una storica semifinale con l'Inter.