23 giugno 1987, l'Inter batte 3-1 il Barça al Mundialito per club

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INTER, LUNEDI’ LE VISITE MEDICHE PER NAINGGOLAN. NAPOLI, CONTATTI FREQUENTI PER MERET. NAPOLI, ALBIOL COMBATTUTO TRA ANCELOTTI E IL RITORNO A CASA. LAZIO, PRESSING PER ACERBI. NELL’AFFARE ANCHE CATALDI. JUVENTUS, PJANIC AVVISTATO A BARCELLONA MA MAROTTA NON FA SCONTI. FIORENTINA,...
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