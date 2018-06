23 giugno 1987, l'Inter batte 3-1 il Barça al Mundialito per club

INTER, LUNEDI’ LE VISITE MEDICHE PER NAINGGOLAN. NAPOLI, CONTATTI FREQUENTI PER MERET. NAPOLI, ALBIOL COMBATTUTO TRA ANCELOTTI E IL RITORNO A CASA. LAZIO, PRESSING PER ACERBI. NELL’AFFARE ANCHE CATALDI. JUVENTUS, PJANIC AVVISTATO A BARCELLONA MA MAROTTA NON FA SCONTI. FIORENTINA,...