23 novembre 1988, l'Inter batte 2-0 il Bayern Monaco: Berti segna un gol dopo una fantastica galoppata

Il 23 novembre 1988 l'Inter vince 2-0 in trasferta contro il Bayern Monaco e Nicola Berti segna in modo straordinario il secondo gol. Era l'andata degli ottavi di Coppa Uefa e i nerazzurri di Trapattoni erano riusciti a passare in vantaggio nella ripresa con una rete di Serena. Poi al venticinquesimo Berti, sulla propria trequarti, intercettò un pallone bloccando l'azione degli avversari e partì velocissimo verso la porta del Bayern, superando ogni ostacolo. Una galoppata di oltre settanta metri, in cui si assommavano, forza, corsa, resistenza. E davanti al portiere Aumann, Berti non sbagliò. Si tratta di un gol che è rimasto nella memoria dei tifosi nerazzurri, anche se poi nella partita di ritorno tutto fu vanificato, perché l'Inter si fece superare dal Bayern (3-1 per i tedeschi).