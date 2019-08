Il 24 agosto 1991 va in scena la quarta edizione della Supercoppa italiana: a Genova si sfidano i campioni d'Italia della Sampdoria contro la Roma, fresca vincitrice della coppa nazionale, peraltro battendo in finale proprio i blucerchiati. Il Doria ci riprova per la terza volta, dopo i ko nell'edizione inaugurale contro il Milan e quella successiva contro l'Inter. E stavolta riesce a vincere il trofeo: decide capitan Roberto Mancini al 76'. Si tratta del 6° titolo della gestione Paolo Mantovani, dopo le Coppe Italia del 1985, 1988 e 1989, la Coppa delle Coppe del 1990 e lo scudetto del 1991.