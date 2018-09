24 settembre 2002, super Inzaghi e il Milan vince 4-0 a La Coruña

© foto di Giacomo Morini

Il 24 settembre 2002 a La Coruña il Milan gioca la seconda giornata della prima fase a gironi contro il Deportivo. Partita sulla carta molto complicata per i rossoneri, con i galiziani che sono reduci dal successo contro il Bayern all'Olympiastadion. Quello che succede al "Riazor" invece è un vero e proprio trionfo per la squadra di Carlo Ancelotti: dopo 17 minuti Clarence Seedorf apre le danze con un bel tiro dalla distanza. Poi si scatena la premiata ditta Rui Costa-Inzaghi: il portoghese ispira, l'italiano finalizza per tre volte, sfruttando velocità e opportunismo. Finisce con un incredibile 0-4 che fa capire quanto il Milan di Champions 2002-03 faccia sul serio.