25 agosto 1928, in Europa compaiono i primi numeri sulle maglie

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il 25 agosto 1928 Arsenal e Chelsea diventano le prime squadre in Europa a scendere in campo (negli Stati Uniti l'idea venne messa in pratica quattro anni prima) con i numeri dietro le proprie divise da gioco. Un'innovazione storica, poiché permetteva di identificare i giocatori e non a caso è stata in futuro adottata da tutte le squadre del mondo.Ogni numero era assegnato a seconda della posizione in campo, secondo lo schema che all'epoca si usava, il 2-3-5. Pertanto il portiere aveva l'1, i centrali di difesa il 2 e il 3, i mediani il 4, 5 e 6 e il fronte offensivo andava dal 7 all'11 partendo da destra verso sinistra.