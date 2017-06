25 giugno 1989, il Torino perde con il Lecce e retrocede in serie B

Il 25 giugno 1989 il Torino perde 3-1 contro il Lecce all'ultima di campionato e retrocede in B, per la seconda volta nella storia. Fin dall'inizio era evidente che la stagione sarebbe stata di sofferenze, in virtù di una campagna trasferimenti che aveva visto le cessioni di Corradini, Crippa e Polster tre pedine fondamentali. Gli arrivi di Muller, Skoro e Edu Marangono sembravano poter garantire un po' di tranquillità, in realtà quella del Torino fu un'annata complicatissima. A dicembre Gigi Radice fu sostituito con Claudio Sala e a marzo si aggiunse anche il cambio di presidenza con l'arrivo di Borsano al posto di Gerbi. A maggio arrivò poi l'esonero di Sala che fu rilevato da Vatta, mago della Primavera. Il Toro arrivò a giocarsi la permanenza in A all'ultima giornata contro il Lecce in trasferta. Doveva vincere il Toro (peraltro dopo due successi consecutivi) per restare in A ma in realtà il gol di Paolo Benedetti alla mezz'ora tagliò subito le gambe ai granata. Nella ripresa poi Barbas realizzò la seconda rete. Fuser al 21' riaprì parzialmente il match che fu poi chiuso definitivamente da Paciocco. Al ritorno a Torino, all'aeroporto di Caselle, la squadra fu ferocemente contestata.