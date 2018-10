25 ottobre 1936, l'Italia batte 4-2 la Svizzera nella Coppa Internazionale

© foto di Sara Bittarelli

Il 25 ottobre 1936 la Nazionale italiana batte 4-2 la Svizzera a Milano, a San Siro. La partita era valida (era il primo match) per l'edizione 1936-37 della Coppa Internazionale, la prima competizione continentale per squadre nazionali di calcio regolarmente disputata in Europa e che metteva di fronte le compagini nazionali dell'Europa centrale. Gli azzurri - guidati da Vittorio Pozzo in panchina - potevano fare affidamento su giocatori straordinari, del calibro di Meazza e Piola. E in effetti i gol arrivarono proprio da loro: Meazza ne segnò uno, mentre Piola realizzò una doppietta. L'altro gol per l'Italia lo mise a segno Piero Pasinati che poi sarebbe diventato anche lui campione del mondo nel 1938. Quell'edizione della Coppa doveva concludersi nel 1938 ma in realtà fu interrotta nel marzo del '38 a causa dell'annessione dell'Austria alla Germania nazista. E negli anni successivi, anche a causa delle vicende belliche, il torneo non fu più disputato.