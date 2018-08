26 agosto 2008, la Juventus torna in Champions dopo i fatti di Calciopoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il 26 agosto 2008 la Juventus riconquista la Champions League. I bianconeri, a seguito dei fatti di Calciopoli, sono rimasti per due anni senza competizioni europee. Nel playoff per l'accesso alla fase a gironi la squadra allenata da Claudio Ranieri elimina gli slovacchi dell'Artmedia: finisce 1-1 la sfida di Bratislava con Amauri che risponde a Fodrek. Partita che è di fatto una formalità in virtù del 4-0 in favore della Vecchia Signora nella partita d'andata a Torino.